شرطة ميسان  تنفي مقتل شخص على يد امرأتين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نفت قيادة شرطة ميسان، الاثنين، في بيان توضحي اصدرته اليوم حادثة مقتل شخص من على يد امراتين في مركز المدينة.

وأوضح البيان  البيان انه بعد البحث والتحري اتضح أن أحد المواطنين تعرض الى اصابة بأحد الساقين نتيجة لحدوث مشاجرة واطلاق نار في احدى مناطق مدينة العمارة ،مبينا بانه تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج وينعم بصحة جيدة حالياً.

وأشار الى ان الإجراءات القانونية جارية للتحقيق من تفاصيل المشاجرة ومحاسبة مفتعليها .

ودعا البيان  جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمصداقية والحذر في نقل الإخبار ، وضرورة الابتعاد عن الأخبار الكاذبةو عدم نقل ونشر أي إشاعة .

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