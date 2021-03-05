شرطة ميسان تنفي تعرض إحدى مراكزها وأفراده لأعتداء

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نفت مديرية شرطة ميسان ميسان، الجمعة، تعرض احد مراكزها لاعتداء حسب مانقلتة بعض وسائل الإعلام.

وقالت المديرية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، انها ” تنفي ما تناقلته المواقع الاخبارية وبعض القنوات الفضائية خبراً مفاده ( تعرض مركز شرطة المشرح ومنتسبيه إلى دكة عشائرية ) وهو خبر عارٍ عن الصحة تماماً ”

و دعت ” المديرية إلى توخي الدقة في تناقل المعلومات واخذ الأخبار من المصادر الموثوقة حفاظاً على حالة الأمن والإستقرار التي تشهدها ميسان الآمنة بجهود القوات الأمنية وتعاون المواطنين “.

ولم يوضح البيان ملابسات الخبر.

وكانت المديرية قد اعلنت امس الخميس عن قيامها بعملية امنية واسعة لمطاردة مطلوبين للقضاء بناحية المشرح أسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين …