شرطة ميسان تنفي اعتقالها عصابة تسليب ترتبط بأحدى الفصائل

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/ ..نفت مديرية شرطة ميسان، الاحد، ما تناقلته  وسائل التواصل الاجتماعي بمحافظة ميسان تحت عنوان ( شرطة ميسان تعتقل عصابة للسلب والاختطاف تابعة لفصيلين من الفصائل في ميسان ).  واوضحت المديرية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه أنها فعلا اعتقلت متهمين  اثنين ضمن عصابة تسليب في عملية اختطاف شمال محافظة ميسان، وهم الان يخضعون للتحقيقات لمعرفة ملابسات الاختطاف.

وأكدت بانها لم تصدر تصريح بشأن ارتباطهما بفصيل من عدمه، منوها الى انها بانتظار أن ” يقول القضاء كلمته في هذه الجريمة “.

وأشارت الى انها لم تصرح سوى باعتقال خاطفين وتحرير المختطف واحالتهم للقضاء العادل .

ولفت البيان  في الوقت نفسه الى أن “الفعل هو بدافع شخصي ولاسباب شخصية من قبل المتهمين ولا يمت بأي صلة للفصائل في ميسان”، منوهة الى ان “الهويات والباجات التي تم تداولها هي مزورة ولا علاقة للفصائل بها ، وان اي تصريح خلافاً لذلك ومن غير صفحتنا الرسمية يعد عارٍ عن الصحة ولا اساس له من الحقيقة”.

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