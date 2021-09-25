شرطة ميسان تنفى افتتاح منفذ الشيب للزوار الإيرانيين

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/.. نفت مديرية شرطة ميسان السبت الأنباء عن فتح منفذ الشيب للزوار الإيرانيين.

وقالت المديرية في بيان” نؤكد عدم صدور الموافقات الرسمية بدخول الزائرين الايرانيين عبر منفذ الشيب الحدودي.  أوضحت أنها أعدت خطة لحماية الزائرين من خلال نشر قوات مجهزة سترافق دخولهم حال السماح بذلك.

وبينت المديرية ان الحكومة سمحت بفتح منفذين بريين في العراق هما  منفذ زرباطية في محافظة واسط، و  منفذ الشلامجة في البصرة، أمام دخول الزائرين الايرانيين الراغبين بالمشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).

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