شرطة ميسان تنفذ ممارسة أمنية لمنع دخول المقاهي دون 18 عام وتضبط مخالفين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نفذت مديرية شرطة ميسان، الأحد، ممارسة أمنية شملت مقاهي المحافظة.

وقال بيان المديرية انها نفذت ممارسة أمنية واسعة لمراقبة المقاهي ومنع الاعمار دون 18دخول المقاهي، مشيرة إلى انها ضبطت 11 مخالفا.

وأشار البيان الى أخذ تعهدات من أصحاب المقاهي  بعدم السماح لإعمار دون سن الـ(١٨) وخصوصاً الطلبة بارتياد المقاهي، منوها بأنه تم تحذير المقاهي بأتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

ولفت الى ان هذه الإجراءات جاءت نتيجة لطلبات المواطنين بضرورة متابعة المقاهي وصالات البليارد، ولحرص المديرية على الشباب من التشرد لان مستقبلهم في المدارس للتعلم من أجل التقدم والازدهار .

وأكد مواصلة المفارز جولاتها بشكل مستمر لمتابعة عمل المقاهي بشكل دائم وتعمل على تطبيق القانون على الجميع داعيا لتعاون الأهالي مع الاجهزة الامنية والإبلاغ عن أي حالة تثير الشك والريبة او مماثلة لتسرب الطلبة وذلك بغية معالجتها على الفور .

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