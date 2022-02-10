شرطة ميسان تنجح بفض النزاع العشائري في الكحلاء

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلنت شرطة ميسان،الخميس، عن تمكنها من فض النزاع العشائري المسلح الذي اندلع بين عشيرتين في إحدى مناطق قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة، فيما اعتقلت 12متهما وصادرت أسلحة وأعتدة مختلفة.

وقالت الشرطة في بيان  بعد مقتل مواطن في ناحية العزير بسبب خلاف عشائري تجدد إثر ذلك نزاع عشائري مسلح في قضاء الكحلاء تدخلت القوات الأمنية لفضه استشهد على إثره أحد منتسبي القوات الأمنية.

وأضافت أن قوة أمنية مشتركة وبإشراف ميداني من قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي تمكنت من فرض طوق أمني وإجراء سلسلة من عمليات المداهمة والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة وفض النزاع المسلح واعتقال (12) متهما  ومصادرة أسلحة وأعتدة مختلفة.

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