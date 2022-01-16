شرطة ميسان تمنع الأحداث دون 18 دخول المقاهي وصالات البليارد

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت قيادة شرطة ميسان، الاحد، عن تنفيذها حملة واسعة لمراقبة المقاهي وصالات البلياردو في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان إن قائد شرطة ميسان اللواء(ناصر لطيف الاسدي ) وجة مفارز مركز شرطة الإحداث وبإشراف ضباط المركز العقيد (فراس نوري محمد) بتنفذ ممارسة أمنية واسعة لمتابعة الأحداث دون سن (18) عام المتواجدين في المقاهي ومحال الكوفي شوب وصالات الألعاب .

وشدد على ضرورة التأكد من مستمسكاتهم الرسمية ، فضلاً عن أخذ تعهدات خطية على اصحاب المقاهي بعدم السماح للأحداث بدخول الكوفي شوب، منوها الى ان من يخالف ذلك سوف يتم تعرضهم للمسائلة القانونية.

واشار البيان الى أن الحملة اسفرت عن القاء القبض على 16 مخالف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، موضحا بان هذه الإجراءات تأتي في ظل سعي مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت للحفاظ على أطفالنا من خطورة تواجدهم في مثل هذه الأماكن كونها غير صالحة للفئات العمرية دون السن المذكور.