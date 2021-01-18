شرطة ميسان  تكشف عن نشاطها السنوي 

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المستقلة /علي قاسم الكعبي/..  كشفت قيادة شرطة محافظة ميسان و المنشآت، الاثنين  عن حجم نشاطاتها واجراءاتها في القبض على متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مصنفة بالجرائم المهمة من حيث السرقة والخطف والقتل والمتاجرة بالمخدرات والمواد الممنوعة

وقال قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت  العميد عبد الخضر جاسم محمد الساعدي في مؤتمر صحفي عقد في مقر مديرية الشرطة “أن شرطة المحافظة وباقي مفارز الأجهزة الأمنية والاستخبارية تمكنت من تنفيذ عمليات أمنية مهمة في كافة مجالاتها الميدانية ”

وبين انها ” أوقفت من المتاجرين والمتعاطين في المخدرات و المؤثرات العقلية بالمحافظة” موضحاً ” كميات المواد المضبوطة وانواعها من المخدرات التي كانت ” كريستال ومادة الأفيون والحبوب المؤثرة عقليآ والادوات المستخدمة فيها ”

وكشف عن  ” ضبط أسلحة مختلفة المتوسطة منها والخفيفة التي كانت بحوزة متهمين بتهم الإرهاب والخطف والسطو المسلح واسلحة غير مرخصة وعدد من المواد المتفجرة”

وبين أن الأسلحة التي تم ضبطها تضمنت ” اسلحة مختلفة عدد551 ، اعتدة مختلفة عدد 7455 ” إضافة الى ” تنفيذ اوامر قبض وفق مواد قانونية مختلفة عدد 5321 ، انجاز اوراق تحقيقة 12719 ، اكتشاف 114 جريمة ” مع “ضبط كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة “.

وأكد قائد الشرطة الى أن الجهود التي يبذلها رجال شرطة محافظة ميسان بمختلف تشكيلاتهم من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين واحقاق الحق ونصرة القانون من خلال نشر السيطرات وتنفيذ العمليات الاستباقية التي توثق الحضور القانوني في الشارع الميساني ومحاسبة المخالفين والقبض على مطلقين العيارات النارية وضبط الأسلحة غير المرخصة والعجلات التي لا تحمل أوراق ثبوتية لجعل الشارع الميساني مستقراً وأمناً.

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