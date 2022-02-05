شرطة ميسان تكشف عن ملابسات حادثة الصهريج

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت قيادة شرطة ميسان،السبت، عن ملابسات العثور على جثة داخل صهريج، نافية وجود جريمة قتل للسائق ورميه داخل الصهريج.

وذكر بيان أصدرته قيادة الشرطة،ان اثنين من المواطنين توفيا بسبب اختناقهما داخل (صهريج) لنقل المشتقات النفطية في منطقة الطبر ، جنوب مدينة العمارة .

وأوضح، ان قيادة الشرطة شكلت فريق عمل فور وقوع الحادث لكشف ملابساته والتحقق من حيثياته، مبينة ان التحقيق الأولي وكشف الدلالة توصل الى ان الحادث هو بسبب وقوع احد المتوفين داخل الصهريج أثناء محاولته فحص المنتوج المحمل وتعرضه للاختناق فيما حاول زميله اخراجة ولم ينجح ففارقا الحياة معاً احدهم داخل الصهريج والأخر خارجهُ.

واضاف فيما توصلت التحقيقات ان الجثتين لم تتعرضا لإطلاق نار او ضرب او اية خدوش تدل على ارتكاب جريمة بحقهم .

وأشار البيان الى ان سائق العجلة الثالث قام بتبليغ مالك العجلة الشرعي بكيفية وقوع الحادث ، منوها الى أن التحقيق لا يزال جاريا للوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث المذكور .