شرطة ميسان  تفض نزاعاً عشائرياً  في ناحية العزيروتعتقل المتسبين 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. تمكنت قوة امنية من شرطة ميسان من ان تفض نزاعا عشائريا نشب مساء الجمعة في ناحية العزير جنوب العمارة .

وقالت المديرية في بيان ان القوة الامنية التي نفذت الواجب من الضباط والمراتب ، مؤلفة من قسم شرطة قضاء قلعة صالح وباقي تشكيلات الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية ، مشيرة الى نها جاءت بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة .

واشار الى تمكن القوة من فض النزاع وإلقاء القبض على عدد من المتهمين المتسببين بالحادث وعددهم (6)، مبينا انه سيتم إحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.

ونوه البيان الى استمرار عمليات الدهم والتفتيش في مكان الحادث ، للقبض على جميع المتسببين باثارة النزاعات وتقديمهم للعدالة.

ونفت المديرية الاخبار المتداولة بشأن حرق بعض المنازل وقطع الطريق العام عمارة بصرة.

و حذر قائد شرطة ميسان من تكرار هكذا أفعال تستهدف السلم الأهلي والنظام العام ، وتوعد بإجراءات رادعة جداً وقوية بقوة القانون