شرطة ميسان تطلق وثيقة ” شرف أمنية عشائرية” للبراءة من مثيري النزاعات

المستقلة/- علي قاسم الكعبي …اعلنت قيادة شرطة ميسان الجمعة عن اطلاق وثيقة شرف أمنية – عشائرية.

وقالت القيادة في بيان ان مديرية شؤون العشائر في القيادة اطلقت وثيقة شرف عشائرية تتضمن إعادة صياغة بعض الأعراف القبلية “السنينة العشائرية” والبراءة من مثيري النزاعات ومساندة القوات الأمنية في عملياتها الجارية لبسط الأمن وملاحقة منفذي “الدكة”.

ووصفت اطلاق هذه الوثيقة بانه “يمثل دعما كبيرا للقوات الأمنية، وهي ملزمة لجميع العشائر التي أيدتها وستسهم في إعادة بسط الامن والقضاء على النزاعات العشائرية التي تشهدها المحافظة منذ فترة”.

وكانت قيادة شرطة ميسان قد عقدت مؤخرا مؤتمرا امنيا عشائريا موسعا بهدف حل المشاكل العشائرية العالقة ونزع السلاح غير المرخص وحث العشائر على البراءة من مروجي وتجار المخدرات.