شرطة ميسان تضبط العديد من الاسلحة في عمليات تفتيش

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أكدت مديرية شرطة ميسان، الخميس، استمرار عمليات التفتيش لمناطق مختلفة بمحافظة ميسان، مشيرة الى انها تمكنت من مصادرة العديد من الاسلحة .

وقالت المديرية في بيان ، باشرت صباح هذا اليوم ، مفارز من شرطة المحافظة بكافة صنوفها القتالية والاجرائية بالاشتراك مع قوة لواء القوات الخاصة ولواء التدخل السريع بالإضافة الى الاجهزة الاستخبارية ، بتفتيش عدد من مناطق مدينة العمارة ، ضمن قطاعي حطين والبلدة .

لافتةً ، الى مصادرة أسلحة مختلفة تتضمن : بندقية كلاشنكوف عدد ١٩ ، وبندقية RBK عدد ١، وسمنوف عدد ٤، وبندقية صيد عدد ١، ومسدس مختلف عدد ٣، ومخزن مختلف عدد ٢٧، إضافة الى عتاد خفيف ٦٤٤ إطلاقة

وشددت المديرية بالقول “سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على أمن واستقرار المحافظة”.