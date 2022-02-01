شرطة ميسان تسيطر على نزاع عشائري تسبب بمقتل 2 واصابة 7

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت قيادة شرطة ميسان، الثلاثاء، عن سيطرتها على نزاع عشائري مسلح اندلع امس الاثنين في قضاء قلعة صالح جنوب العمارة .

وقالت القيادة في بيان إنها تمكنت من السيطرة على نزاع عشائري تسبب بمقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، مبينة بان اجهزتها الأمنية بكافة صنوفها القتالية والاجرائية وباشراف ميداني من قائد الشرطة اللواء ناصر لطيف الاسدي، باشرت بالتدخل السريع لفض النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء قلعة صالح .

وأشارت الى أن الاجهزة الامنية تمكنت من فرض طوق أمني محكم حول مكان الحادث معززةً بآلياتها العسكرية (الهمر) للتصدي لإطلاق النار العشوائي ، بغية فض النزاع والقبض على أي شخص خارج عن القانون .

وأكدت إحلال الأمن في القضاء واعتقال 23 متهم من مثيري النزاع، إضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة.

ولفت البيان الى ان النزاع أمتد لعدة ساعات بسبب توسعه ونتيجة للخلافات والثارات السابقة بين الطرفين ، مخلفاً سقوط إثنين واصابة (سبعة) أشخاص والحاق الضرر بعدد من الآليات والعجلات التابعة للأجهزة الامنية بالإضافة الى الضرر ببعض الممتلكات الخاصة .