شرطة ميسان تسيطر على نزاع عشائري تسبب بمقتل 2 واصابة 7

 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت قيادة شرطة ميسان، الثلاثاء، عن  سيطرتها على نزاع عشائري مسلح اندلع  امس الاثنين  في قضاء قلعة صالح  جنوب العمارة .

وقالت القيادة في بيان إنها تمكنت من السيطرة على نزاع عشائري تسبب بمقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، مبينة بان اجهزتها الأمنية بكافة صنوفها القتالية والاجرائية وباشراف ميداني من قائد الشرطة  اللواء ناصر لطيف الاسدي، باشرت بالتدخل السريع لفض النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء قلعة صالح .

وأشارت الى أن  الاجهزة الامنية تمكنت من فرض طوق أمني محكم حول مكان الحادث معززةً بآلياتها العسكرية (الهمر) للتصدي لإطلاق النار العشوائي ، بغية فض النزاع والقبض على أي شخص خارج عن القانون .

وأكدت إحلال الأمن في القضاء واعتقال 23 متهم من مثيري النزاع، إضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة.

ولفت البيان الى ان النزاع أمتد لعدة ساعات بسبب توسعه ونتيجة للخلافات والثارات السابقة بين الطرفين ، مخلفاً سقوط إثنين واصابة (سبعة) أشخاص والحاق الضرر بعدد من الآليات والعجلات التابعة للأجهزة الامنية بالإضافة الى الضرر ببعض الممتلكات الخاصة .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

المصممة العالمية منال عجاج تضع بصمتها في دبي اكسبو 2020

اخر الاخبار

روسيا ترد على العقوبات الامريكية ..لن نتراجع

اخبار العراق

اعتقال عصابة نفذت سرقة 17 دراجة نارية في كربلاء

اخبار العراق

شرطة ميسان تسيطر على نزاع عشائري تسبب بمقتل 2 واصابة 7

اخبار العراق

لارتكابهم مخالفات قانونية ..وزير العدل يعزل ( 8 ) موظفين

اخبار العراق

بلاسخارت تزور الأهوار للاطلاع على نقص المياة والنمو السكاني

اخر الاخبار

كاثرين راسل تباشر مهام عملها مديرة تنفيذية جديدة لليونيسف

اخر الاخبار

كاثرين راسل تباشر مهام عملها مديرة تنفيذية جديدة لليونيسف

اخر الاخبار

حكومة الأغلبية الوطنية والواقع السياسي

اخبار مصر

قناة السويس تسجل أرقاما قياسية جديدة

اخر الاخبار

نهاية مأساوية لملكة جمال أميركا السابقة

اخر الاخبار

الصحة العالمية تحذر من خطر النفايات الناتجة عن معالجة جائحة كورونا

اخر الاخبار

طريقة لتحديد نقص فيتامين B12 دون اختبار

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

نقابة الفنانين السوريين تهدد هؤلاء وتلجأ للقانون

اخر الاخبار

الكشف عن أسرار جديدة حول “فيروس كورونا” ستغير حياة العالم

اخر الاخبار

باريس بصدد نشر وثائق غير مسبوقة عن الثورة الجزائرية