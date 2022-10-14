شرطة ميسان تسير دوريات قرب مدارس البنات

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/.. اعلنت قيادة شرطة ميسان عن وضع خطة لنشر وتسيير شرطة النجدة بدوريات بالقرب من مدارس الفتيات لمنع قضايا التحرش وقال اعلام الشرطة للمستقلة “ان شرطة النجدةسيرت دوريات بالقرب من مدارس البنات لمنع التحرش بالطالبات واضاف
ان ذلك يأتي في اطار العمل بتوجيهات قائد الشرطة اللواء لطيف الاسدي لأهمية هذا الموضوع وأشار إلى قسم شرطة النجدة نشر دوريات لتأمين حماية كافة المدارس وخاصة مدارس المتوسطة والثانوية خاصة مدارس البنات في عموم المحافظة.

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