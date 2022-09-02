شرطة ميسان  تحرر مواطن بعد ساعات من اختطافه

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..اعلنت قيادة  شرطة محافظة ميسان  مساء الخميس عن، تحرير مواطن بعد ساعات قليلة من اختطافه في قضاء الكحلاء  جنوب شرق المحافظة.

وقال بيان ، بعد التبليغ عن قيام اشخاص بخطف أحد المواطنين بعد استدراجه واقتياده الى مكان مجهول بتهديد السلاح ، امر قائد شرطة ميسان بتشكيل فريق عمل وبرئاسته شخصيا وباشراف مباشر من مدير قسم مكافحة اجرام ميسان العقيد حيدر علوان ماهود وقوة مكونة من شعبة مكافحة قضاء الكحلاء للبحث والتحري والتحقيق في الحادثة.

واشار الى ان سرعة الاستجابة الأمنية قادت لكشف مكان المخطوف وتطويقه، رغم وعورة الطريق كونه (مكان نائي) حيث تم تضييق الخناق وتحرير المختطف بسرعة قياسية.

وأوضح البيان ان الخاطفين تركوا المخطوف في أحد الأماكن التي يتخذونها ملاذاً امن لهم،  مركدا بأنه تم تشخيصهم حسب افادة المخطوف وإصدار مذكرة اعتقال بحقهم وفق المادة ٤٢١ من قانون العقوبات .

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