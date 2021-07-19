شرطة ميسان تحرر مواطنّين من أهالي بابل بعد اختطافهما

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان الاثنين  ، عن تحريرها مخطوفين إثنين من أهالي محافظة بابل مضى على اختطافهما ثلاثة أيام

وقالت المديرية في بيان ، إن معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود مختّطفين من أهالي مدينة الحلة في إحدى المناطق النائية القريبة من قضاء المجر الكبير ، مشيراً إلى أن قوة أمنية متخصصة من قضاء المجر وبمشاركة باقي الاجهزة الامنية ضمن قاطع المحافظة الجنوبي وبإشراف قائد شرطة المحافظة ، تمكنت من مسك اغلب الجسور والطرق النيسمية المؤدية للمنطقة المذكورة ، وبعد تضييق الخناق ومحاصرة مكان الاختطاف تم تحرير المختطفين .

وأوضح البيان ، أن حادث الاختطاف مضى عليه ثلاثة أيام وقد تم تسليم المختطفين إلى أحد المراكز الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية فيما يجري البحث ومتابعة الخاطفين من خلال المعلومات التي توفرت لدى الأجهزة الأمنية .

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