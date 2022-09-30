شرطة ميسان تتخذ إجراءات استباقية لتأمين تظاهرات السبت

التأكيد على منع اطلاق النار والتعامل بروح اخوية مع المتظاهرين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة ميسان عن اتخاذها عدد من الإجراءات الاحترازية في خطوة استباقية للتظاهرات المزمع خروجها يوم غد السبت في ذكرى انتفاضة تشرين 2019.

وذكر بيان تلقته (المستقلة) ان قائد الشرطة اللواء ناصر الاسدي ترأس اجتماعا امنيا جمع مدراء الأقسام الاجرائية وامري الافواج، لتدارس موضوع التظاهرات السلمية المزمع انطلاقها يوم غد السبت الموافق 1/10/2022.

واشار الى أن الاجتماع تضمن “توجيه القيادة  الى تأمين مكان التظاهرات من ساعة انطلاقها وحتى انتهائها، مؤكدا بأنه يمنع منعا باتا الاحتكاك مع المتظاهرين، وان يكون التعامل الحسن هو السائد”، إضافة الى منع “منعا باتا استخدام الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الدخانية (المسلية للدموع).

واشار البيان الى  تقديم المساعدة للمتظاهرين والتعامل بروح الاخوية والحرص على تفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر، منوها الى أنه  تقع على عاتق القوات الامنية مهمة وطنية واخلاقية وهي الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك الحفاظ على سلمية المظاهرات وحياة المتظاهرين.

ونقل البيان عن الاسدي توجيهه بان  تكون حماية المتظاهرين من الضباط والمنتسبين الاكفاء الذين لديهم طاقة تحمل وكياسة خدمة للصالح العام.

واوضح البيان ان القيادة أكدت ضرورة اعلام ذوي الملقى القبض عليهم بمكان الاحتجاز الامني والمادة القانونية وفقا لقانون مبادئ حقوق الانسان وحرصا على العمل بمهنية وعدم تعريض المواطنين للمعاناة التي تسببها عملية الاعتقال بدون معرفه الجهة المنفذة للأمر.

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