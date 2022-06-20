شرطة ميسان تباشر برفع التجاوزات على الارصفة والاسواق

شرطة ميسان ترفع التجاوزات على الارصفة والاسواق

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..باشرت مديرية شرطة ميسان اليوم بحملة واسعة لازالة التجاوزات في سوق علوة الاسماك في مركز العمارة.

وقالت المديرية في بيان ان القوات الامنية وبامرة العميد محمد راضي مدير قسم شرطة البلدة باشرت   بتأمين الحماية لفرق ومفارز دوائر البلدية قسم (إزالة التجاوزات) وذلك خــلال تنفيذها لواجــب إزالــة تجـاوزات ضـمن قــاطع مسؤولية البلدة . مبينا بانة تم إزالة تجاوزات سوق علوة الاسماك والشوارع والارصفة المحيطة بها  ادخال البائعة اصحاب ( البسطيات) داخل السوق الجديد الذي تم انشاءه من قبل بلدية العمارة.

وأشار البيان الى أن ذلك  سوف يساهم  بفك الاختناقات المرورية وانسيابية الحركة خدمة للعوائل الميسانية الكريمة فضلا عن منظرها غير الحضاري.

شرطة ميسان ترفع التجاوزات على الارصفة والاسواق

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