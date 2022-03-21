شرطة ميسان : اعتقال متهمة بسرقة منزل أقاربها في إحدى مناطق

المستقلة /- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الاثنين، اعتقال متهمة بسرقة منزل أقاربها في إحدى مناطق مدينة العمارة.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “مفارز مكافحة الإجرام القت القبض على متهمة قامت بالتخطيط ومساعدة مجموعة إجرامية لسرقة منزل أحد أقاربها”، مشيرة إلى “اعترافها بسرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية من داخل المنزل”.

وأضافت، انه تم “تدوين أقوالها ابتدائياً وتوقيفها وفق المادة 443 من قانون العقوبات، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري عن بقية المتهمين جارية لحين إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء”.