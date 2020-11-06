شرطة كركوك: ضبط أسلحة وملابس عسكرية بعد معركة مع عصابة

المستقلة / -أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، الجمعة، اعتقال عصابة للسطو على المنازل بعد نصب كمين محكم، حاولت العصابة الفرار منه بالاشتباك مع الشرطة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، (6 تشرين الثاني 2020)، أن “العصابة قامت بالدخول الى منطقة عبر الطرق النيسمية ومحاولة السطو على احدى الدور، وقد تدخلت قوة المرافقة للكمين وحصل تبادل لأطلاق النار”.

واضاف البيان، “تم تطويق محل الحادث من قبل مفارز اللواء الخاص 61 وقسم مكافحة الاجرام وفصيل الاقتحام التابع لمكتب قائد الشرطة ومفرزة من استخبارات ومكافحة الإرهاب ومفارز شرطة النجدة والطوارئ”.

وأشار البيان، إلى “القبض على أثنين منهم (العصابة) وضبط عجلة نوع تويوتا لاندكروز وبداخلها اسلحة وملابس وتجهيزات عسكرية”، مؤكداً “توقيفهم وفق المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات العراقي”.

وتنص المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات العراقي بما يلي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احد الظروف الاتية:

اولا – اذا ارتكبت باكراه.

ثانيا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.

ثالثا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص فاكثر.

رابعا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.

خامسا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف او حانوت او مخزن او مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء بأداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.