شرطة كربلاء تنقذ فتاة من الابتزاز خلال ساعات معدودة

شرطة كربلاء تنقذ فتاة من الابتزاز خلال ساعات معدودة

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الاثنين ، احباط عملية ابتزاز الكتروني مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة بمقتبل العمر ، وأكدت اعتقال المبتز خلال ثمان ساعات .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “عملية احباط المبتز جاءت إثر ورود مناشدة عبر الموقع الرسمي لمديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة حيث تم التوصل الى الشخص المبتز واعتقاله “.

وأوضح إن “المعتقل اعترف بابتزازه الفتاة ، وتم تصديق اقواله وتحويله للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ” .