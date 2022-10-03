شرطة كربلاء تنقذ فتاة من الابتزاز خلال ساعات معدودة

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الاثنين ، احباط عملية ابتزاز الكتروني مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة بمقتبل العمر ، وأكدت اعتقال المبتز خلال ثمان ساعات .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “عملية احباط المبتز جاءت إثر ورود مناشدة عبر الموقع الرسمي لمديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة حيث تم التوصل الى الشخص المبتز  واعتقاله “.

وأوضح إن “المعتقل اعترف بابتزازه الفتاة ، وتم تصديق اقواله وتحويله للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ” .

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

واكوم  تطرح شاشة الرسم Cintiq Pro 27 في أسواق الشرق الأوسط

اخبار العراق

محافظ كربلاء يدعو المتظاهرين الى ابعاد المندسين في صفوفهم

اخبار العراق

قوات الجيش تحتجز صحفيين اثنين في سنجار لاسباب مجهولة

اخبار العراق

 نائب يكشف عن هدر في المال العام بمشروع ماء الخيرات جنوبي كربلاء

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء حالة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

اخر الاخبار

41 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

واكوم  تطرح شاشة الرسم Cintiq Pro 27 في أسواق الشرق الأوسط

اخبار العراق

قوات الجيش تحتجز صحفيين اثنين في سنجار لاسباب مجهولة

اخبار العراق

 نائب يكشف عن هدر في المال العام بمشروع ماء الخيرات جنوبي كربلاء

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء حالة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

اخر الاخبار

41 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي

اخر الاخبار

بعد قتل احد مؤسسيها.. حركة الشباب الصومالية تشن هجومين انتحاريين

اخبار العراق

صيانة طريق (عمارة- بتيره- فجر) بمادة تستخدم لأول مرة في ميسان

اخبار العراق

صيانة طريق (عمارة- بتيره- فجر) بمادة تستخدم لأول مرة في ميسان

اخر الاخبار

الدستور العراقي و متطلبات المرحلة

اخر الاخبار

تشرين.. خطط ستراتيجية لمعالحة الإخفاقات الأخيرة

اخبار العراق

باسناد عسكري..الموارد المائية في ميسان تزيل التجاوزات على الحصص المائية

اخر الاخبار

بدء أعمال اجتماع صياغة قواعد تنظيم إنشاء وعمل فرق الاتصال بـ “التعاون الإسلامي”

اخبار العراق

يونامي : مجلس الأمن سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق

اخبار العراق

كوجر : بإمكان المكون الشيعي ان يكمل النصاب لتمرير رئيس الجمهورية

اخر الاخبار

صحيفة : اوبك ستخفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل لدعم أسواق الطاقة

اخبار العراق

امريكا تهنىء بمناسبة العيد الوطني وتؤكد دعمها لعراق مستقر وآمن

اخر الاخبار

سيتي جروب يضع الهند سوق ذات أولوية عالية