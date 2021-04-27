شرطة كربلاء  تنقذ امرأة من الانتحار ابتلعت 80 حبة طبية

المستقلة / علي النصر الله / .. افاد مصدر أمني في شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن ” قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في القيادة تمكن من إنقاذ حياة امرأة من الموت بعد محاولتها الانتحار نتيجة لخلافات عائلية مع زوجها .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) بعد سماع نداء السيطرة المركزية من قسم شرطة مستشفى مدينة الإمام الحسين الطبية بوجود فتاة قامت بمحاولة انتحار عن طريق ابتلاع حبوب عدد ( ٨٠) حبة طبية مختلفة الأنواع بسبب الخلافات الزوجية “.

وأوضح المصدر ” بعد المتابعة الصحية من قبل قائد الشرطة وبجهود من قبل القسم توصل الاطراف الى الصلح مع الزوجين والعودة الى حياتهما دون تسجيل أي شكوى “.