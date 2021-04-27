شرطة كربلاء  تنقذ امرأة من الانتحار ابتلعت 80 حبة طبية

المستقلة / علي النصر الله / .. افاد مصدر أمني في شرطة كربلاء  ، اليوم الثلاثاء، إن ” قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في القيادة تمكن  من إنقاذ حياة امرأة من الموت بعد محاولتها الانتحار نتيجة لخلافات عائلية  مع زوجها .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) بعد سماع نداء  السيطرة المركزية من قسم شرطة مستشفى مدينة الإمام الحسين الطبية بوجود فتاة قامت بمحاولة انتحار عن طريق ابتلاع حبوب عدد ( ٨٠) حبة طبية مختلفة الأنواع بسبب الخلافات الزوجية “.

وأوضح المصدر ” بعد المتابعة الصحية من قبل قائد الشرطة وبجهود من قبل القسم توصل الاطراف الى الصلح مع الزوجين والعودة الى حياتهما دون تسجيل أي شكوى “.

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