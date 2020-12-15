شرطة كربلاء تنفي وقوع جريمة قتل بسبب نقص ملح الطعام

المستقلة / علي النصر الله /.. نفت شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تسجيل جريمة قتل امرأة لزوجها بسبب نقص ملح الطعام واعتقالها.

وقال مصدر امني في تصريح لـــــ (المستقلة) إن “قيادة الشرطة لم تسجل هكذا حادث مطلقاً , وهذا خبر كاذب وغير دقيق بعنوان (شرطة كربلاء تعتقل امرأة قتلت زوجها طعنا بالسكاكين بعد مشادة حدثت بينهما امام الضيوف بسبب نقص الملح في الطعام ) “.

ودعا المصدر الامني “الجميع عدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة التي تحاول إثارة الفوضى والنيل من جهود القوات الأمنية والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار وليس الصفحات الوهمية “.

وأوضح إن ” بعض المواقع الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي غايتها السعي لزيادة عدد متابعيها من أجل الحصول على أكبر قدر من التفاعلات مع المنشور من خلال بث الأخبار الكاذبة والشائعات “.