شرطة كربلاء تنفي وجود متظاهر من الناصرية معتقل لديها

المستقلة / علي النصر الله / .. نفت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، اعتقال المتظاهر ( حسين داخل )  من اهالي الناصرية .

وقال مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة )  نشر “على عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية  ومواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن رفع شعارات (نحن ثوار ساحة الحبوبي نطالب قائد شرطة كربلاء المقدسة بالإفراج عن المتظاهر السلمي (حسين داخل ) ،  كما يدعون أنه مسجون في مدينة كربلاء “.

وشدد المصدر على عدم وجود ” معتقل في أي قسم من أقسام شرطة محافظة كربلاء المقدسة بهذا الاسم  ، وهذا خبر غير صحيح “.

ودعا المصدر الامني الناشطين ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لتوخي الدقة والمصداقية والاعتماد على المصادر الرسمية في تناول الأحداث والأخبار والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة وعدم الترويج لها ” .

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

أعتقال عشرة مطلوبين للقضاء في كربلاء بينهم  ستة  وفق مادة المخدرات

اخر الاخبار

شاهد.. مفاجأة صادمة.. هند البلوشي: أعلنت زواجي من علي يوسف لهذا السبب

اخر الاخبار

تعليق 30 ألف علم في عمان احتفالا بمئوية الدولة

اخر الاخبار

إعادة افتتاح مطار الريان الدولي بحضرموت بعد 5 سنوات من التوقف

اخر الاخبار

نقل الفنان خالد النبوي إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

اخر الاخبار

نقل الفنان خالد النبوي للمستشفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية

دولي

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 99 عاما

دولي

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 99 عاما

اخر الاخبار

السعودية تكشف عن موعد استطلاع هلال رمضان

اخر الاخبار

الخارجية اللبنانية تعلن رفضها استخدام المجال الجوى لاستهداف سوريا

رياضية

حسم ملف استضافة “خليجي 25” في هذا الموعد

اخر الاخبار

الأردن.. حريق بمنجرة ومستودع فحم شواء بمنطقة سحاب..صور

اخر الاخبار

جمعية المصارف بلبنان تكشف شروط حصول المودعين على مدخراتهم

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة تقديم “منحة رمضان” لمستحقى”تكافل وكرامة”

اخر الاخبار

الكويت.. امرأة تتهم مواطنا بتحريضها على “الفجور” تحت التهديد

اخر الاخبار

المغرب..التحقيق مع مسؤول دعا للتحريض على مخالفة قرارات السلطات في رمضان

اخبار السعودية

السعودية.. تطبيق غرامة مالية على المخالفين لدخول الحرم المكي