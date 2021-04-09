شرطة كربلاء تنفي وجود متظاهر من الناصرية معتقل لديها

المستقلة / علي النصر الله / .. نفت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، اعتقال المتظاهر ( حسين داخل ) من اهالي الناصرية .

وقال مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) نشر “على عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن رفع شعارات (نحن ثوار ساحة الحبوبي نطالب قائد شرطة كربلاء المقدسة بالإفراج عن المتظاهر السلمي (حسين داخل ) ، كما يدعون أنه مسجون في مدينة كربلاء “.

وشدد المصدر على عدم وجود ” معتقل في أي قسم من أقسام شرطة محافظة كربلاء المقدسة بهذا الاسم ، وهذا خبر غير صحيح “.

ودعا المصدر الامني الناشطين ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لتوخي الدقة والمصداقية والاعتماد على المصادر الرسمية في تناول الأحداث والأخبار والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة وعدم الترويج لها ” .