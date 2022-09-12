شرطة كربلاء تنفي مقتل مواطن على يد زوار ايرانيين 

المستقلة / علي النصر الله / .. نفت شرطة كربلاء ، اليوم الاثنين ، مقتل مواطن من أهالي قضاء الهندية 25 كم شرق المحافظة على يد ثلاثة زوار من الجمهورية الايرانية .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) تداولت ” مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه ، إن “ثلاثة من الزائرين الايرانيين يعتدون على مواطن عراقي في قضاء الهندية ( طويريج )، مما أدى الى مقتله، وبعد التحقق من صحة الخبر، تبين أنه عار عن الصحة “.

واكدت قيادة الشرطة أنها “لم تسجل هكذا حادث ضمن قاطع المسؤولية “.

واشار تامصدر الى إن “قسم محاربة الشائعات دعا الى الحذر من تداول هكذا أخبار دون التأكد من مصدرها خاصة في ظل زيارة الامام الحسين ( ع ) ، وإنه مستمر بحملة محاربة الشائعات والأخبار المظللة خلال زيارة الأربعين وحتى الانتهاء منها “.