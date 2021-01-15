شرطة كربلاء  تنفي حصول إي عملية سطو مسلح الساعات الماضية

المستقلة / علي النصر الله / .. نفت شرطة كربلاء، مساء الجمعة ، حصول أي حالة سطو مسلح في المحافظة خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ما ورد بهذا الشأن هو “أخبار غير دقيقة وكاذبة”.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) كربلاء “لم تسجل أي عملية سطو مسلح والعصابة تنجو بفعلتها ، حسب ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي “.

ودعا جميع المواطنين عدم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة ونقل المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وشدد على إن شرطة كربلاء “لن تتهاون في تنفيذ الواجبات الأمنية ضد كل من تسول له نفسة العبث بأمن المدينة واستقرارها “.