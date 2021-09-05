شرطة كربلاء تنصب مصابيح إنارة أبراج الكهرباء على حدودها مع بابل

المستقلة / علي النصر الله / .. باشرت شرطة كربلاء ، بنصب مصابيح إنارة أبراج نقل الطاقة الكهربائية ضمن قواطع المسؤولية في الحدود الفاصلة مع محافظة بابل الجهة الشمالية .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الاحد ، وفقاً “لتوجيهات قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني باشر فوج طوارئ كربلاء الثالث بنصب مصابيح إنارة بأبراج الطاقة الكهربائية المتواجدة ضمن قواطع المسؤولية وهي الحدود الفاصلة بين محافظتي كربلاء و بابل “.

وأشار الى إن “الغرض من نصب هذه المصابيح ، ليتسنى للقوات الأمنية المرابطة ، رصد المخالفات ليلا ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة واستقرارها “.