شرطة كربلاء تقبض على مخمورين اعتدوا على عوائل في حديقة عامة

المستقلة / علي النصر الله / .. أفاد مصدر أمني في شرطة كربلاء ، اليوم الاربعاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال شخصين مخمورينً قاما بالاعتداء على عوائل في احدى الحدائق العامة وسط المدينة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) “لتعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون ، تمكنت  مفارز شرطة النجدة من اعتقال حدثين مخمورين قاموا بالاعتداء على العوائل المتواجدة في حديقة حي رمضان 3 كم مركز المدينة “.

وأضاف إن “المعتقلين احيلوا الى قسم شرطة الاحداث لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما “.

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