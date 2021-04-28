شرطة كربلاء تقبض على مخمورين اعتدوا على عوائل في حديقة عامة

شرطة كربلاء تقبض على مخمورين اعتدوا على عوائل في حديقة عامة

المستقلة / علي النصر الله / .. أفاد مصدر أمني في شرطة كربلاء ، اليوم الاربعاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال شخصين مخمورينً قاما بالاعتداء على عوائل في احدى الحدائق العامة وسط المدينة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) “لتعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون ، تمكنت مفارز شرطة النجدة من اعتقال حدثين مخمورين قاموا بالاعتداء على العوائل المتواجدة في حديقة حي رمضان 3 كم مركز المدينة “.

وأضاف إن “المعتقلين احيلوا الى قسم شرطة الاحداث لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما “.