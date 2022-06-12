شرطة كربلاء تعتقل 32 مطلوبا للقضاء وعصابة لترويج المخدرات

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الاحد، عن اعتقال عصابة لترويج المخدرات و 32 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة بينهم 15 أجنبيا مخالفا لقانون الاقامة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص متهمين بتهمة الترويج للمواد المخدرة ، بعد ورود معلومات دقيقة “. وأوضح إن “عملية الاعتقال استندت على اخذ الموافقات القضائية ، وبتوجيه من قائد الشرطة اللواء أحمد زويني ، و تم نصب كمين محكم “.

وأشار الى ضبط أسلحة نارية، ومواد مخدرة، وأدوات تعاطي، وميزان الكتروني  بحوزة المعتقلين.

من جانب أخر قال المصدر الأمني إن “نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) تمكنت من اعتقال 32 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية مختلفة بينهم ( 15 ) أجنبيا مخالفا لشروط الاقامة “.

وأضاف إن “جميع المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.

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