شرطة كربلاء تعتقل 11 مطلوبا من المحافظات بوثائق غير اصولية 

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن اعتقال 11 مطلوبا لقضاء للمحافظات حاولوا الدخول الى المحافظة بوثائق غير أصولية .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة الإجرام المتواجدة في نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) تمكنت من اعتقال 11 مطلوبا للقضاء في عدة محافظات من الجنوب والوسط حاولوا الدخول الى المدينة بوثائق غير أصولية “.

واضاف إن “عملية الاعتقال استندت الى التفتيش الدقيق وبتوجيه من قائد الشرطة اللواء احمد زويني “.

وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.