شرطة كربلاء تعتقل مطلوب لأربعة محافظات بتهمة سرقة 9 سيارات

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم السبت ، عن تمكن قسم مكافحة سرقة السيارات في المحافظة وبالتعاون مع قسم التقنيات والمعلوماتية ، إاعتقال مطلوب بتهمة سرقة 9 سيارات مدنية ومطلوب لأربعة محافظات عراقية .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “المطلوب اعتقل بعد مطاردته لأربعة ايام متتالية في أربعة محافظات ضمت بابل ، وبغداد ، والنجف ، وكربلاء بتهمة سرقة السيارات “.

وأضاف إن “المعتقل أعترف بسرقة 9 سيارات ، وضبط بدارة على 3 سيارات مسروقة ، وتم أحالته للقضاء لإكمال الاجراءات القانونية بحقه “.