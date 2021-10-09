شرطة كربلاء تعتقل مطلوب لأربعة محافظات بتهمة سرقة 9 سيارات

المستقلة / علي النصر الله / ..  أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم السبت ، عن تمكن قسم مكافحة سرقة السيارات في المحافظة  وبالتعاون مع قسم  التقنيات والمعلوماتية ، إاعتقال مطلوب بتهمة سرقة 9 سيارات مدنية ومطلوب لأربعة محافظات عراقية  .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “المطلوب اعتقل بعد مطاردته لأربعة ايام متتالية في أربعة محافظات ضمت بابل ، وبغداد ، والنجف ، وكربلاء  بتهمة سرقة  السيارات “.

وأضاف إن “المعتقل أعترف بسرقة 9 سيارات ، وضبط بدارة على 3 سيارات مسروقة ، وتم أحالته للقضاء لإكمال الاجراءات القانونية بحقه “.

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