شرطة كربلاء تعتقل متهم بسرقة أكثر من ملياري دينار

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الجمعة ، عن سرقة أكثر من ملياري دينار تعود لإحدى مكاتب الصيرفة في المحافظة واعتقال منفذ السرقة  .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) تمكنت ” مفارز قسم مكافحة الإجرام من اعتقال متهم بسرقة  ملياري  و 240 مليون دينار عراقي من إحدى مكاتب الصيرفة في المحافظة ، بعد نصب كمين محكم وبتوجيه من قائد الشرطة اللواء احمد زويني  “.

وأضاف إن “المعتقل اعترف قيامه بسرقة مكتب الصيرفة ، وتم إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون “.

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