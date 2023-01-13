شرطة كربلاء تعتقل متهم بسرقة أكثر من ملياري دينار

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الجمعة ، عن سرقة أكثر من ملياري دينار تعود لإحدى مكاتب الصيرفة في المحافظة واعتقال منفذ السرقة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) تمكنت ” مفارز قسم مكافحة الإجرام من اعتقال متهم بسرقة ملياري و 240 مليون دينار عراقي من إحدى مكاتب الصيرفة في المحافظة ، بعد نصب كمين محكم وبتوجيه من قائد الشرطة اللواء احمد زويني “.

وأضاف إن “المعتقل اعترف قيامه بسرقة مكتب الصيرفة ، وتم إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون “.