شرطة كربلاء تعتقل متهما قتل منتسب في العتبة العباسية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن اعتقال متهم قام بقتل منتسب في العتبة العباسية المقدسة بإطلاق ناري في منطقة الرأس .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) استخبر “قسم مكافحة الاجرام بوجود حادث قتل لمنتسب في العتبة العباسية في قضاء الجدول الغربي 35 كم جنوبي المدينة متعرض الى طلق ناري في منطقة الرأس وكان بجانب المجنى عليه ملابس للنساء ومشروب تايكر وضعها الجاني لغرض التمويه الاجهزة الامنية “.

وأوضح إنه “وبتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد زويني تمكنت مفارز الاجرام من اعتقال المجنى عليه بوقت قياسي عشر ساعات “.

وأضاف إن “المعتقل اعترف بجريمة القتل أمام الاجهزة الامنية والقضائية لوجود خلافات فيما بينهم ، وضبط سلاح الجريمة نوع ( غدارة ) ، وتم إجراء كشف الدلالة على محل الحادث وجاء مطابقا اعترافاته الابتدائية والقضائية وتمت إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل “.

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