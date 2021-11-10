شرطة كربلاء تعتقل عصابة سرقت  300 دراجة تكتك من بغداد

المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء ، عن اعتقال عصابة مكونة من ستة اشخاص لقيامهم بسرقة 300 دراجة تكتك من محافظة بغداد ، و 28 دراجة تكتك في المحافظة ، وضبط أوراق عقود مزورة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “العصابة اعترف قضائيا ، القيام بسرقة 300 تكتك في محافظة بغداد ، و28 دراجة تكتك في كربلاء “.

وأشار الى إن “العصابة ضبطت بحوزتهم على 30 فيشة لفتح وسرقة الدراجات ، إضافة الى عقود وأوراق تزوير لبيع التكتك في محافظات اخرى “.