شرطة كربلاء تعتقل عصابة سرقت  300 دراجة تكتك من بغداد

اوراق مزورة

المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء ، عن اعتقال عصابة مكونة من ستة اشخاص لقيامهم بسرقة 300 دراجة تكتك من محافظة بغداد ، و 28 دراجة تكتك في المحافظة ، وضبط أوراق عقود مزورة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “العصابة اعترف قضائيا ، القيام بسرقة 300 تكتك في محافظة بغداد ، و28 دراجة تكتك في كربلاء “.

وأشار الى إن “العصابة ضبطت بحوزتهم  على 30 فيشة لفتح وسرقة الدراجات ، إضافة الى عقود وأوراق تزوير  لبيع التكتك في محافظات اخرى “.

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