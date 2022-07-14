شرطة كربلاء تعتقل شخص قام بسرقة 50 مليون دينار

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت شرطة كربلاء، مساء الخميس، عن اعتقال شخص قام بسرقة 50 مليون دينار ومخشلات ذهبية من أحد الدور السكنية شرقي المحافظة ، وأكدت ضبط 11 مليون دينار وسلاح ناري بحوزته .

وقال مصدر في الشرطة في تصريح لــــ ( المستقلة ) استخبر “قسم مكافحة الاجرام بوجود حادث سرقة في قضاء الهندية 25 كم شرق المدينة  ،تم تشكيل فريق عمل مشترك مع قسم التقنيات والمعلوماتية والتوجه لمكان الحادث بهدف معرفة جميع التفاصيل “.

وأضاف شرع  “فريق العمل بالبحث والتحري بدقة ومهنية عالية ونتيجة للخبرة المتراكمة والجهد المبذول وبعد أخذ الموافقات القضائية تم التوصل الى السارق والقيام بنصب كمين محكم واعتقاله “.

وأوضح إن “المعتقل دونت اقواله  واعترف بقيامه بسرقة دار أحد المواطنين في قضاء الهندية  بعد مراقبته للدار لعدة أيام “.

وأشار الى إن “المعتقل ضبط بحوزته مبلغ قدره ( أحدى عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي مع مخشلات ذهبية ) ،  إضافة الى مسدس ودراجة نارية ،  وتم إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون “.

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