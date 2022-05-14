شرطة كربلاء تعتقل شخصين يتاجران بالمواد المخدرة

المستقلة / علي النصر الله / .. أفاد مصدر أمني في شرطة كربلاء ، مساء السبت ، إن مفارز مديرية مكافحة المخدرات تمكنت من اعتقال شخصين يتاجران بالمواد المخدرة .

وقال المصدر الأمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المعتقلين ضبط بحوزتهما (350) حبة مخدرة من نوع كبتاجون و (30 غرام) من مادة الكريستال المخدرة مع ميزان ألكتروني وأكياس معدة للبيع “.

وأوضح إن “عملية الاعتقال استندت الى معلومات امنية وتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد زويني بعد نصب كمين محكم “.

وأضاف إن “المعتقلين تمت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق مادة المخدرات ، كي تبقى كربلاء نظيفة وخالية من هذه الآفة الخطيرة التي تفتك بشبابنا “.