شرطة كربلاء تعتقل شخصين يتاجران بالمواد المخدرة

المستقلة / علي النصر الله / .. أفاد مصدر أمني في شرطة كربلاء ، مساء السبت ، إن مفارز مديرية مكافحة المخدرات تمكنت من اعتقال شخصين يتاجران بالمواد المخدرة .

وقال المصدر الأمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المعتقلين ضبط بحوزتهما (350) حبة مخدرة من نوع كبتاجون و (30 غرام) من مادة الكريستال المخدرة مع ميزان ألكتروني وأكياس معدة للبيع “.

وأوضح إن “عملية الاعتقال استندت الى معلومات امنية وتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد زويني بعد نصب كمين محكم “.

وأضاف إن “المعتقلين تمت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق مادة المخدرات ، كي تبقى كربلاء نظيفة وخالية من هذه الآفة الخطيرة التي تفتك بشبابنا “.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بالضربات الترجيحية ..ليفربول يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي

اخبار العراق

إندونيسيا ترغب بالاستثمار بمجال صناعة الادوية ومواد التجميل في كربلاء

اخر الاخبار

النوم على السطح .. ذكريات الطفولة الباحثة عن صيد نجوم السماء

اخر الاخبار

انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

اخبار العراق

عالية نصيف تحذر من محاولة “قاتل” و”مهرب” للترشيح لمنصب رئيس الوزراء

اخبار العراق

القبض على متهم بإطلاق النار على العجلات القادمة من الشيب

اخبار العراق

مقدمة في ( الأستهلال الروائي) .. رواية أمجد توفيق (طفولة جبل ) نموذجا

اخبار العراق

مقدمة في ( الأستهلال الروائي) .. رواية أمجد توفيق (طفولة جبل ) نموذجا

اخبار العراق

رصد مخالفات بيئية في محطة عزل الغاز في حقل العمارة

اخبار العراق

خلية الازمة في ميسان تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة الحمى النزفية

اخبار العراق

لا يا شيوخ الأنبار.. إحفظوا (بقايا) سمعتكم أمام العراقيين!!

اخر الاخبار

التفاعل الرمزي وتصور الفرد عن ذاته ومحيطه

الاخبار

الصين تعتذر عن استضافة نهائيات كأس اسيا 2023

اخبار فلسطين

مشاهد صادمة.. اعتداء وملاحقة جنود الاحتلال لتابوت جثمان شيرين أبو عاقلة

اخر الاخبار

وفاة خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

اخر الاخبار

جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين تختار المشاريع الفائزة بالدورة الثانية

اخر الاخبار

مانشستر سيتي يكشف عن تمثال سيرجيو أجويرو في ذكرى لحظة 93:20