شرطة كربلاء تشكر الاهالي  لتطبيق قرارات الحظر الصحي

المستقلة / علي النصر الله / .. اعربت شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، عن شكرها لاهالي المحافظة للالتزام وتطبيق قرارات الحظر الصحي .

وقال مصدر أمني في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) إن “قائد الشرطة اللواء احمد زويني يشكر أهالي المحافظة لالتزامهم بقرار حظر التجوال لليوم الثالث ، وتعاونهم مع القوات الأمنية ، وتطبيق تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية  ، وخلية الأزمة في المحافظة “.

وأكد إن “تلك الإجراءات تهدف الى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع حتى زوال وباء كورونا

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