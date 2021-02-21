شرطة كربلاء تشكر الاهالي  لتطبيق قرارات الحظر الصحي

المستقلة / علي النصر الله / .. اعربت شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، عن شكرها لاهالي المحافظة للالتزام وتطبيق قرارات الحظر الصحي .

وقال مصدر أمني في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) إن “قائد الشرطة اللواء احمد زويني يشكر أهالي المحافظة لالتزامهم بقرار حظر التجوال لليوم الثالث ، وتعاونهم مع القوات الأمنية ، وتطبيق تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، وخلية الأزمة في المحافظة “.

وأكد إن “تلك الإجراءات تهدف الى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع حتى زوال وباء كورونا