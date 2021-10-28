شرطة كربلاء تخصص عجلة لاستقبال شكاوى المواطنين ميدانيا وزيارة سكناهم

المستقلة / علي النصر الله / .. أطلقت شرطة كربلاء ، مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العراق بتخصيص عجلة متنقلة تابعة لشعبة شكاوى المواطنين في قسم العلاقات والإعلام تقوم بتلقي طلبات المواطنين ميدانياً والحضور بين الأهالي في الأحياء والمناطق السكنية لغرض التواصل والاستجابة لهم .

وقال مدير اعلام الشرطة المقدم أحسان الاسدي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الخميس ، إن “هذه الخطوة ضمن رؤية وزارة الداخلية وقائد الشرطة لاختصار المسافة مع المواطن والتقرب أكثر منه ، والاستماع للشكاوى والمقترحات ، وخاصة من الأشخاص الذين يتعذر عليهم الحضور الى مقر مديرية الشرطة ، إضافة الى خدمة أكبر قدر من المواطنين”،

وأكد إن ” أبواب مديرية الشرطة تبقى مفتوحة أمام الجميع ، وأن موعد المقابلات الأسبوعية ليوم الخميس من كل أسبوع هو سياق عمل ثابت “.