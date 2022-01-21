شرطة كربلاء تؤمن الحماية للوفد الصيني لإنشاء مدارس غربي المحافظة

المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الخميس، عن توفير الحماية الامنية للوفد الصيني الذي يعتزم إنشاء عدداً من المدارس في قضاء الحر 13 كم غربي المحافظة وحسب الاتفاق مع الحكومتين المركزية والمحلية.

وقال قائد الشرطة اللواء احمد زويني  في تصريح لـــــ ( المستقلة ) وجهنا “مدير المنشآت وسرية سوات ، توفير الحماية الامنية  ومرافقة الوفد الصيني الزيارة الى قضاء الحر لتحديد الاماكن المراد بناء المدارس ضمن القرض الصيني واستلام المواقع  “.

الى ذلك أعلن مدير عام تربية كربلاء عباس عودة السلطاني ، عن تشكيل لجنة متابعة مع الوفد الصيني بالاطلاع على المواقع التي سيتم تخصيصها لتنفيذ مشروع بناء المدارس في قضاء الحر “.

وقال  وجهنا “اللجنة المعنية برفع العوارض عن الارض ، وتسليمها خالية من التجاوزات “.

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