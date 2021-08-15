شرطة كربلاء المجتمعية توقف ثلاث  حالات ابتزاز إلكتروني

المستقلة / علي النصر الله / .. أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية ثلاث حالات ابتزاز إلكتروني بحق فتيات من محافظة كربلاء.

وقال مصدر أمني لـ ( المستقلة ) اليوم الأحد ، إن “عملية إيقاف الابتزاز جاءت على خلفية ورود مناشدات استغاثة منفصلة من قبل الفتيات بالشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني، مطالبات بالتدخل لإنقاذهن من الابتزاز الذي يتعرضن له من قبل ثلاثة أشخاص قاموا بتهديدهن ،  بنشر صورهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ،  مقابل دفع مبالغ مالية او الخضوع لرغباتهم الدنيئة.

وقال إن “الشرطة المجتمعية اتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات هواتف الفتيات الثلاث “.

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