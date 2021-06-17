شرطة كربلاء : القبض على رجل وولده الذي قام بقتل شقيقه الأصغر

المستقلة /- القت شرطة قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة القبض على رجل وولده الذي قام بقتل شقيقه الأصغر والبالغ من العمر 18 عاماّ بسبب خلافات عائلية .

وقال بيان لإعلام شرطة كربلاء “: بعد أن استخبر قسم شرطة الهندية بوجود جثة في مدينة الامام الحسين الطبية وجه قائد شرطة كربلاء مدير القسم بتشكيل مفرزة من مركز شرطة الجدول الغربي والانتقال الى المستشفى لمعرفة تفاصيل الحادث حيث باشر المركز بجمع المعلومات الكافية والأدلة بشكل دقيق حتى تم التوصل الى الدافع الحقيقي وراء الجريمة .

واضاف البيان “: أن الحادث سبقته مشاجرة بين طرفي العائلة وهم الاب والابن الأكبر والأم والابن الأصغر ونتيجة لتطور الشجار أدى الى استخدام السلاح الناري وقد اصيب المجنـى عليـه وهو الإبن الأصغر فـي منطقـة الـبطن وفـارق الحيـاة متأثرا بإصابته .

واوضح البيان انه تم القبض على الاب والأبن وإحالتهما الى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية بحقهما مع ضبط السلاح المستخدم في الجريمة .