شرطة صلاح الدين نفذت حملة تفتيش واسعه في عموم اقضية المحافظة

المستقلة /-ألقت شرطة محافظة صلاح الدين، الأحد، القبض على 3 متهمين، وعثرت على قنبلة مدفع، وذلك خلال عملية أمنية اجرتها في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، (3 كانون الثاني 2021)، إن “مفارز مديرية شرطة صلاح الدين والمنشآت التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، نفذت حملة تفتيش واسعه في عموم اقضية المحافظة”.

وتابع، أن “الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على ٣ متهمين بمواد قانونية مختلفة”، مشيراً إلى “قيامها بإحالتهم إلى الجهة المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

كما وأفادت المديرية بحسب البيان، “بقيام قوة الواجب بالتعاون مع قسم مكافحة متفجرات صلاح الدين بناء على معلومات من العثور على قنبلة مدفع عيار ١٥٥ ملم من مخلفات داعش الإرهابي، تم رفعها من قبل خبير المتفجرات بدون حادث”.