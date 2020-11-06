شرطة ذي قار تلقي البقض على متهم وفق المادة 4 ارهاب

المستقلة/ سرى جياد/ القت مديرية شرطة ذي قار والمنشات القبض على متهم وفق المادة 4 ارهاب.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ان تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود،وبايعاز من قائد شرطة ذي قار على اهمية التفتيش الدقيق ومقاطعة معلومات المشتبه بهم مع حاسبة المعلومات بغية القبض على المطلوبين قضائيا،تمكنت سيطرة مدخل الناصرية الجنوبي الحدودية مع محافظة البصرة من القبض على المتهم ( خ .ح . م ) تولد 1979 يسكن محافظة ديالى خان بني سعد والمطلوب الى مركز شرطة ابو سير في ديالى وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.

واضافت ان الاجراءات القانونية والاصولية اتخذت بحق المطلوب وتحويله للجهات التحقيقية.