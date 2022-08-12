شرطة ذي قار تعثر على قطع أثرية

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..عثرت شرطة حماية الآثار والتراث في ذي قار أثناء جولة تفتشية على المواقع الأثرية على اربع قطع تعود الى عصور قديمة في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .

وذكر بيان اوردته شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قسم حماية الآثار والتراث بالتعاون مع مفتشية آثار ذي قار ، عثر اثناء جولة تفتشية لتفقد المناطق الأثرية في قضاء الرفاعي على اربع قطع أثرية تعود الى عصور تأريخية قديمة “.

واشار الى ان ” اللُقى سلمت أصولياً الى متحف الناصرية الحضاري “.

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