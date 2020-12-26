شرطة ذي قار تعتقل متاجرين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر

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المستقلة/حيدر حسين المشرف/.. اعلنت شرطة ذي قار، اليوم السبت، عن القاء القبض على تاجري مخدرات، أحدهما من محافظة البصرة، والآخر من واسط، بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر وكمية من مادة الكريستال.

وقال بيان صادر عن الشرطة تلقت (المستقلة) نسخة منه ان ” مديرية الجريمة المنظمة القت القبض على متاجرين بالمخدرات من سكنة محافظتي، البصرة، وواسط، يستقلان سيارة صالون، وضبطت بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر، و430 غرام من مادة الكريستال المخدر “.

واشار الى ” اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصوليا لإكمال التحقيق “.

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