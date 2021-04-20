شرطة بغداد توقف عجلة بدون لوحات تمت الاستعانة عنها بالشعار الجمهوري

المستقلة /… استوقف قائد شرطة بغداد عجلة مظللة وبدون لوحات تمت الاستعانة عنها بالشعار الجمهوري، موجها مركز الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية بحقها.

وقال شرطة بغداد في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء  إنه بعد ظهر اليوم واثناء تجوال قائد شرطة بغداد ضمن قاطع المسؤولية لاحظ عجلة نوع شوفرليت سوبر بان سوداء اللون مظللة من جميع الجهات بما في ذلك الزجاج الأمامي وبدون لوحات تسجيل والتي تم وضع شعار الجمهورية بدلا عن الارقام.

واضاف فإنه تم استيقاف العجلة والاستفسار من سائقها وتبين انها تستخدم من قبل سائق لاحد المسؤولين المتقاعدين وعلى الفور، مشيرا إلى أنه تم تسليمها اصوليا الى مركز شرطة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون.

وتابع البيان ان اغلب الجرائم الجنائية والإرهابية تنفذ بهكذا عجلات تدعي تبعيتها لمسؤولين سابقين وهم براء مما يتم عمله بهكذا عجلات وتم تسليم العجلة كاجراء احترازي وقانوني لمنع استخدامها بصورة خاطئة.

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