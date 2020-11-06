شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين اثنين في السعدون والبياع

المستقلة/القت قيادة شرطة بغداد القبض على متهمين احدهما بالقتل والاخر بالنصب والاحتيال.

وذكرت وكالة الداخلية لشؤون الشرطة،انه تنفيذآ لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود،وفي إطار جهود قيادة شرطة بغداد بمكافحة الجريمة وخصوصاً جرائم القتل والقبض على الجناة،القت مفارز مركز شرطة السعدون القبض على متهم بالقتل مطلوب وفق الماده ٤٠٦ ق ع.

واضافت ان مفارز مركز شرطة البياع تمكنت من القبض على متهم بالنصب والاحتيال مطلوب وفق الماده ٤٥٦ ق ع.

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