المستقلة /- اعلنت قيادة شرطة النجف القبض على ستة مروجين للمخدرات باحد الأحياء الشمالية و على قاتل بعد ساعات من ارتكابه الجريمة.

وأشارت قيادة الشرطة في بيان الى ان ” مكافحة الجريمة المنظمة و قوة من (سوات)داهمت وكراً في حي النداء شمال المحافظة لمروجي المخدرات و ألقت القبض على ٦ منهم وصادرت كمية من مادة الكرستال وادوات تعاطي واسلحة متنوعة”.

واوضحت انه تم القبض على متهم قام بقتل احد المواطنين في المحافظة بعد حصول مشاجرة بالقرب من كريت مول شمال المحافظة مبينة انه وبعد جمع المعلومات والتحري عن مكان تواجد المتهم تم القبض عليه بعد ثلاث ساعات من ارتكاب الجريمة”.