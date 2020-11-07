شرطة النجدة تقبض على 60 متسولاً ومخموراً في بغداد

المستقلة/-اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 60 متسولاً ومخموراً في بغداد.

وذكرت الوكالة انه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وبأشراف ومتابعة من قبل مدير شرطة نجدة بغداد، نفذت واجبات ومهام امنية وانسانية خلال 24 ساعة الماضية.

واضافت الوكالة انه تم القبض على 4 اشخاص من قبل دوريات نجدة اليرموك والسيدية وحي العامل والشعب وبحوزتهم مسدسات غير مرخصة،وضبط سيارات مطلوبة عليها اشارات حجز عدد(٤) ضمن مناطق متفرقة.

وتابعت الوكالة ان دوريات نجدة الصمود تمكنت من القبض على شخص قام باطلاق النار على احد المنازل ضمن منطقة مدينة الصدر اثر نشوب مشاجرة مما ادى الى اضرار مادية بالدار وضبط في محل الحادث على ٣ بنادق كلاشنكوف و بندقية BKC مع حاوية عتاد تحتوي على ٤٠٠ اطلاقة، وبينت الوكالة انه ضبطت 102 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية، والقبض على 40 متسولاً في مناطق متفرقة من بغداد، و20 مخموراً يعترضون سبيل المارة، اضافة الى ضبط 14 سيارة مخالفة للتعليمات القانونية.

واكدت الوكالة انه تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص.