شرطة السليمانية تعتقل احد المتهمين بغرق قارب المهاجرين في المانش

المستقلة/-سجاد شنكالي/..اعتقلت قوات الشرطة رابرين بمحافظة السليمانية أحد المهربين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف بتهمة غرق قارب المهاجرين في القناة الأنكليزية “المانش”.

وغرق قارب يحمل 34 مهاجرا غير شرعي في مياه القناة الأنكليزية “المانش”.في 11 تشرين الأول 2022 ، مما أدى إلى غرق 28 مهاجرا عُثر على جثثهم. ونجا مهاجران ، أحدهما كردي من إقليم كردستان والآخر صومالي ، وما زال أربعة في عداد المفقودين ، ثلاثة أكراد ومصري.

وقال المحامي المسؤول عن هذه القضية، رنج مصطفى أمين،في مؤتمر صحفي أنهم سجلوا ثلاث شكاوى في ذلك الوقت، “الشكوى الأولى ضد المهربين، الشكوى الثانية ضد الحكومتين الفرنسية والبريطانية، والشكوى الثالثة للبحث عن المفقودين”.

وحسب أمين فإن “مديرية شرطة رابرين وعن طريق عناصرها ومنتسبيها خاصة في مراكز حاجياوا وماكوك وقوات الانشطة المدنية تمكنوا من القاء القبض على احد المتهمين في احدى الدوائر الحكومية لإقليم كوردستان والذي صدر بحقه سابقاً امر قبض من محكمة حاجياوا، حيث تم القبض عليه اثناء إجرائه معاملة قانونية”.

و وشهد المؤتمر مناشدة تقدم بها، زانا محمد شقيق أحد المفقودين في حادثة غرق القارب، الى حكومة اقليم كوردستان بأن “لا يتم تحرير المتهم الذي القي القبض عليه تحت اي ذريعة، والتعامل معه وفقاً للقانون والبنود القانونية”.

ووفق قول زانا محمد، هم كذويّ الضحايا يعلمون من قام بتهريب المهاجرين، لافتاً الى وجود ” ثلاثة مهربين متورطين بهذه المسألة، وتم لحسن الحظ القبض على احدهم “.

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